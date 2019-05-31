Юный итальянский футболист показал женщине-арбитру пятую точку

14-летний футболист подростковой итальянской команды "Трепорти" дисквалифицирован на год за то, что снял шорты перед судьёй в знак несогласия с результатами судейства. Примечательно, что судьёй была молодая девушка.



В матче с "Миранезе" перед девушкой-арбитром Джулии Никастро подросток во время исполнения углового решил снять с себя шорты. За это и получил красную карточку и удаление с поля.



Как пишут итальянские СМИ, родители футболистов "Трепорти" оскорбляли 22-летнюю судью Никастро на протяжении всего матча. Некоторые из них предложили ей обратить внимание на древнейшую профессию. Однако родители, в отличие от эмоционального игрока, избежали наказания.



Дисквалификация юного футболиста будет сокращена вдвое, если он будет ходить на курсы по перевоспитанию в своем родном городе Венеции.



