Вызови полицию – и конфликт исчерпан: жена Кокорина поведала об инциденте в кафе

Жена находящегося в СИЗО футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова рассказала, о каких подробностях драки в кафе узнала лично от мужа. Она уверена, что ситуацию можно было решить проще.

«О том, что ребята вели себя как-то не так, говорит только Пак. Вызови полицию — и конфликт был бы исчерпан. Я знаю Сашу десять лет, он абсолютно не агрессивный. Саша спросил тогда: "Почему вы нас оскорбляете?" Пак в лицо продолжил говорить оскорбления. И тут завязался конфликт», - поделилась своим видением событий Дарья.

Также она сообщила, что Денис Пак лично попросил прощения у её мужа, что могут подтвердить свидетели. Этот факт Дарья считает доказательством своей правоты, сообщает РИА Новости.