Мамаев сыграет матч в «Бутырке» на День всех влюблённых

Долгожданный матч между командой футболиста Павла Мамаева и командой представителей ФСИН всё-таки состоится. Он пройдёт в СИЗО «Бутырка» 14 февраля, в среду.

О предстоящей игре сообщила Заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева. «Да, состоится 14 февраля в 14.00. Уже аккредитовались 54 СМИ. Теперь это уже железно настолько, насколько не придумаешь», - заверила она.

Кроме того, Меркачева рассказала, что обычных зрителей на игру вряд ли пустят, передаёт РИА Новости. Но она с уверенностью заявила, что Александр Кокорин в матче участие не примет из-за проблем с ногой.

Как рассказала женщина, в «Бутырке» уже подготовились к игре: приготовили поле и ворота, развесили баннеры и даже сшили футбольную форму.