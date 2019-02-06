Кокорина и Мамаева не выпустят из СИЗО ещё два месяца

Находящимся под стражей в Бутырском следственном изоляторе футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву Тверской районный суд города Москвы продлил заключение ещё на два месяца.

Пребывание в СИЗО может сделать из Кокорина инвалида

Такой же приговор получили и два других участника дела: Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий. Под стражей мужчины будут находиться до восьмого апреля, передаёт РИА Новости.

На заседание суда поддержать мужа пришла жена Александра Кокорина Дарья, а также родители футболиста. Что касается супруги Павла Мамаева Аланы – её в зале суда не было.

Как сообщалось ранее, дело в шестнадцати томах сторона защиты получила лишь в конце января, что вызвало негодование адвокатов спортсменов. Сторона обвинения вообще отказалась от ознакомления с документами, сославшись на занятость.