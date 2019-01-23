Омбудсмен решила лично проверить слухи о возможной инвалидности Кокорина

Татьяна Потяева решила лично убедиться в том, что из-за заключения в СИЗО футболисту Кокорину может грозить инвалидность. Она попросила врачей ещё раз осмотреть спортсмена и предоставить результаты обследования.

Состоянием здоровья нападающего питерского «Зенита» Александра Кокорина заинтересовалась уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, передаёт РИА Новости. Она отреагировала на заявление адвоката футболиста о том, что из-за отсутствия должной нагрузки спортсмену может грозить инвалидность.

«Я думаю, что к концу недели мы обратимся в следственный изолятор. Сегодня его осмотрит врач, примет какие-то меры, и где-то к пятнице мы попросим предоставить нам информацию о его состоянии», - сообщила Потяева о своих действиях.

Как ранее писали в Аргументах недели, футболисту может грозить замена коленного сустава на искусственный.