Омбудсмен решила лично проверить слухи о возможной инвалидности Кокорина
23 января 2019, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]
Татьяна Потяева решила лично убедиться в том, что из-за заключения в СИЗО футболисту Кокорину может грозить инвалидность. Она попросила врачей ещё раз осмотреть спортсмена и предоставить результаты обследования.
Состоянием здоровья нападающего питерского «Зенита» Александра Кокорина заинтересовалась уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, передаёт РИА Новости. Она отреагировала на заявление адвоката футболиста о том, что из-за отсутствия должной нагрузки спортсмену может грозить инвалидность.
«Я думаю, что к концу недели мы обратимся в следственный изолятор. Сегодня его осмотрит врач, примет какие-то меры, и где-то к пятнице мы попросим предоставить нам информацию о его состоянии», - сообщила Потяева о своих действиях.
Как ранее писали в Аргументах недели, футболисту может грозить замена коленного сустава на искусственный.