Криштиану Роналду избежал тюрьмы, согласившись на сделку со следствием

В Мадриде суд приговорил знаменитого футболиста Криштиану Роналду к штрафу в размере более 19 миллионов евро и условному тюремному заключению сроком на 23 месяца.

Судить форварда начали за неуплату налогов. Роналду было выдвинуто обвинение в мошенничестве с налогами на территории Испании, сообщает Мир24. В прокуратуре объявили, что спортсмен уклонялся от уплаты налогов в период с 2011 по 2014 год. По информации следствия, футболист незаконным образом выводил денежные средства через компании на Виргинских островах.

В тюрьму Роналду не попадёт. Форвард добровольно пошёл на соглашение с прокуратурой. Футболист признал приговор взамен на штраф и 23 месяца условного срока. По законам Испании, у спортсмена ранее не было судимости, а срок заключения не превышает два года, следовательно, ему не придётся проводить время в местах лишения свободы. Изначально сторона обвинения настаивала на штрафе в размере 28 миллионов евро и пяти годах тюремного заключения.