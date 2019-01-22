Пребывание в СИЗО может сделать из Кокорина инвалида

Форвард "Зенита" Александр Кокорин находится в неутешительной физической форме. Долгое отсутствие тренировок и недавняя травма сильно сказались на здоровье спортсмена.

Адвокат футболиста Андрей Ромашов, ссылаясь на врачей Российского футбольного союза, объявил, что неподобающие условия, в которых ныне пребывает спортсмен, могут привести Кокорина к замене коленного сустава на искусственный. Недавняя операция и незавершённая после неё реабилитация в совокупности с отсутствием тренировок способны сделать из спортсмена инвалида.

"У нас появилось недавно неутешительное новое медицинское заключение из РФС. Это заключение еще жестче, чем у врачей ФК «Зенит»: у Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный", - передаёт слова адвоката Мир24.