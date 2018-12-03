Ближайшая игра футбольного клуба «Локомотив» начнется с минуты молчания в память о погибшем полузащитнике команды Алексее Ломакине. Футболисты выйдут на поле с траурными повязками. В Москве найден мертвым футболист "Локомотива"

Матч 1/4 финала Кубка России между командами московского «Локомотива» и казанского «Рубина» состоится в Москве 5 декабря.

«Встреча начнется с минуты молчания. Футболисты выйдут на игру с траурными повязками», - сообщила пресс-служба ФК «Локомотив».

Ранее стало известно, что на улице Борисовские Пруды в Москве было обнаружено тело 18-летнего полузащитника молодежной команды футбольного клуба «Локомотив» Алексея Ломакина. В полиции уточнили, что тело спортсмена было найдено без признаков насильственной смерти, сообщает РИА Новости.