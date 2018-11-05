Андрей Аршавин покидает казахстанский «Кайрат»

Российский футболист Андрей Аршавин, ныне играющий полузащитником казахстанского футбольного клуба «Кайрат», скоро покинет команду в связи с истечением срока действующего контракта.

Свой последний матч за алма-атинский «Кайрат» Аршавин сыграет 11 ноября на Центральном стадионе города против карагандинского «Шахтера». Тогда же состоится церемония проводов футболиста.

«Одноклубники и болельщики поблагодарят легендарного футболиста Андрея Аршавина за его яркую карьеру в составе алма-атинского клуба и игру, которая влюбила в себя всех жителей южной столицы», - сообщается на официальном сайте казахстанского футбольного клуба «Кайрат».

Андрей Аршавин провел в составе «Кайрата» три сезона. За это время он свыше ста раз выходил на поле в желто-черной футболке, защищая цвета клуба. На его счету 30 забитых мячей и 37 голевых передач. Вместе с Аршавиным «Кайрат» завоевал Кубок и Суперкубок Казахстана и трижды становился серебряным призером чемпионата страны по футболу.