Дзюба вновь отказался от интервью из-за пирожков

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба после победного матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом», не захотел общаться с журналистами, отделавшись от них фразой про пирожки. «Зенит» побеждает «Ахмат» со счетом 1:0

После матча, который завершился со счетом 1 – 0 в пользу «Зенита», нападающий Артем Дзюба отказался общаться с прессой. «Извините, нет. У меня пирожки, бургеры и хот-доги», - заявил Дзюба журналистам.

Фраза-мем «Извините, пирожки» принадлежит бывшему одноклубнику Дзюбы – Александру Рязанцеву. В 2012 году тот покинул стадион, сославшись журналистам на эту выпечку. Дзюба уже столько раз повторил этот мем, что в прошлом сезоне представители прессы подарили ему целую корзину с пирожками, пишет Lenta.ru.