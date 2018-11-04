Дзюба вновь отказался от интервью из-за пирожков
4 ноября 2018, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]
Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба после победного матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом», не захотел общаться с журналистами, отделавшись от них фразой про пирожки.
После матча, который завершился со счетом 1 – 0 в пользу «Зенита», нападающий Артем Дзюба отказался общаться с прессой. «Извините, нет. У меня пирожки, бургеры и хот-доги», - заявил Дзюба журналистам.
Фраза-мем «Извините, пирожки» принадлежит бывшему одноклубнику Дзюбы – Александру Рязанцеву. В 2012 году тот покинул стадион, сославшись журналистам на эту выпечку. Дзюба уже столько раз повторил этот мем, что в прошлом сезоне представители прессы подарили ему целую корзину с пирожками, пишет Lenta.ru.
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