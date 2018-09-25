"Пробил в девятку": Черчесов вошел в число лучших тренеров года по версии ФИФА‍

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов занял девятое место по итогам голосования за лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (FIFA).

Накануне, 24 сентября, в Лондоне состоялась церемония The Best FIFA Football Awards. На ней были оглашены результаты голосования за лучшего тренера года. В голосовании принимали участие главные тренеры национальных команд, их капитаны, пул спортивных журналистов и пользователи сети.

Тренером года по версии Международной федерации футбола стал Дедье Дешам, наставник сборной Франции, приведший свою команду к званию чемпионов мира 2018 года. Чемпионат мира по футболу прошел летом в России.

Станислав Черчесов, что называется, «пробил в девятку»: набрав 2,14% голосов (66 баллов), он опередил главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта и занял девятое место в первой десятке лучших из лучших. Представители 31 страны отдали свои голоса за Черчесова. В числе его «поклонников» оказался и главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв, сообщает ТАСС.