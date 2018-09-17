Фанаты из Аргентины получили наказания за оскорбление россиянок

Четыре аргентинских футбольных болельщика получили наказания за непристойное поведение во время проходившего летом в России чемпионата мира по футболу, сообщило Министерство безопасности Аргентины. Аргентинский болельщик принес извинения за непристойную выходку

В частности, наказание получил Нестор Фернандо Пенови. Аргентинец «прославился» тем, что во время чемпионата мира попросил россиянку, не знавшую испанского языка, повторить вслед за ним фразы непристойного и оскорбительного содержания, записал все это на видео и выложил в сеть. Практически сразу же после публикации ролика разразился скандал.

Пенови выслали домой с чемпионата мира. Прилетев в аэропорт Буэнос-Айрес, он принес публичные извинения, но его раскаяние не стало поводом для отмены наказания – аргентинцу на два года запрещено посещать футбольные матчи.

Еще два болельщика «отличились» подобными поступками, четвертый был наказан за то, что попросил произнести слово «бомба» на испанском языке на камеру человека в тюрбане. Министерство безопасности Аргентины также запретило им посещать футбольные матчи в течение двух лет, сообщает RT.