Черчесов оценил победу сборной России в матче с Чехией

Главный тренер национальной сборной по футболу Станислав Черчесов прокомментировал игру своих подопечных, обыгравших сегодня в контрольном матче сборную Чехии с разгромным счетом 5 – 1.

«Сборная Чехии обладает определенным качеством. Мы готовились к игре с ней. Сегодня дали проявить себя игрокам, которые были готовы к матчу. Я доволен настроем. Мы добились того, что планировали», - заявил Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

Однако качество игры футболистов подверглось критике со стороны главного тренера национальной команды.

«Мы начали мощно, с прессингом, как и планировали. Забили быстрый гол, не давали сопернику войти в игру. Нам помогли болельщики. Еще неизвестно, что было лучше: их боление или наша игра», - цитирует Черчесова RT.