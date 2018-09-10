Черчесов оценил победу сборной России в матче с Чехией
10 сентября 2018, 22:32 [ «Аргументы Недели» ]
Главный тренер национальной сборной по футболу Станислав Черчесов прокомментировал игру своих подопечных, обыгравших сегодня в контрольном матче сборную Чехии с разгромным счетом 5 – 1.
«Сборная Чехии обладает определенным качеством. Мы готовились к игре с ней. Сегодня дали проявить себя игрокам, которые были готовы к матчу. Я доволен настроем. Мы добились того, что планировали», - заявил Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции.
Однако качество игры футболистов подверглось критике со стороны главного тренера национальной команды.
«Мы начали мощно, с прессингом, как и планировали. Забили быстрый гол, не давали сопернику войти в игру. Нам помогли болельщики. Еще неизвестно, что было лучше: их боление или наша игра», - цитирует Черчесова RT.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес