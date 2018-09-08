Турция – Россия 1:2

Лига наций — международный турнир среди сборных Европы, который впервые проходит под руководством УЕФА. Соревнование будет связано с отборочным циклом к чемпионатам Европы, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряду национальных команд.

Сборная России в Лиге Наций УЕФА стартует выездным поединком против сборной Турции. Не так давно эти команды пересекались между собой, перед стартом ЧМ-2018 россияне и турки разошлись миром. Однако сейчас их ждет не просто товарищеский матч, это официальный поединок с турнирной мотивацией.

Сборная России находится в Лиге B. Группа 2. 1-й тур состоялся 7 сентября на 43-тысячной арене «Шенол Гюнеш» в Трабзоне. Рассудил команды бригада арбитров из Португалии, главный рефери Артуро Соареш Диаш.

Сборная России пытается играть прессинг, сразу вступает в силовую борьбу за отбор мяча. Наши футболисты понимают, что нельзя нарушать правила вблизи своей штрафной площадки, а именно этого ждут футболисты Турции, они известны как специалисты по реализации стандартов.

На 13 минуте, после подачи Фернандеса Черышев забивает красивый по силе и точности гол - 0:1, Россия впереди. Важно, что после забитого гола футболисты нашей сборной не остановились, как, к сожалению, часто бывает, а провели подряд несколько атак, которые доводились до логического конца, т.е. нанесением удара по воротам, пытались создать напряжение у ворот Турции, к 20-й минуте перешли на навесы в штрафную, где эффективно действует Дзюба, настоящий лидер нашей сборной, в конечном итоге удается поджать турок к воротам и только ошибки в передачах срывали возможность реализовать территориальное и игровое преимущество.

Слабое звено в сборной России левый защитник Кудряшов, он и за нападающими турок не успевает и Черышева не выводит на ударные позиции. На 25-й минуте Ерохин прошел в штрафную турецкой сборной, отдал точный пас на Кузяева, он пробил с лёта, без обработки в угол, но мяч прошел в притирку со штангой. У нас играл в основном правый край, где Фернандес регулярно выводил Ерохина или Кузяева на завершение атак, но эффективность этих усилий в результат конвертировать не удалось.

На 41-й минуте при подаче углового футболисты Турции атаковали большими силами, в суматохе мяч отскочил на защитника Сердара Азиза и он «расстрелял» с близкой дистанции ворота Лунева, наши защитники в этом эпизоде потеряли не только концентрацию внимания, но и ситуацию на поле, счет стал равным - 1:1.

Начало второго тайма на первых минутах было за сборной России. На 49-й минуте Гадзинский сделал точный пас в разрез Дзюбе и счет стал 1:2.

После этого момента игра из одной фазы перешла в другую, наши футболисты потеряли инициативу, прижались к своим воротам. Видно, что игроки выдохлись, не могут поддерживать заданный темп, видимо, все силы отдали в 1-м тайме, а турки перешли к массированным атакам большими силами, они доминировали в центре поля и только мастерство Лунева спасло нашу сборную от больших неприятностей.

Во втором тайме Андрей четыре раза спасал команду от верных голевых моментов. К чести сборной России, они смогли собраться и довести игру до победы, такой важной с психологической точки зрения. Добытый с таким трудом результат вселяет надежды на хорошую перспективу в турнире Лиги наций.