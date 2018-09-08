Сборная России обыграла команду Турции в матче Лиги наций
8 сентября 2018, 07:23 [ «Аргументы Недели» ]
Сборная России обыграла команду Турции в матче группового этапа Лиги наций. Встреча прошла накануне в турецком Трабзоне и завершилась со счетом 2 – 1 в пользу российской национальной команды.
Авторами голов стали Денис Черышев, забивший на 13-й минуте, и Артем Дзюба, реализовавший голевую ситуацию на 49-й минуте. На 41-й минуте в ворота нашей сборной влетел мяч от турецкого игрока Сердара Азиза.
10 сентября в Ростове-на-Дону состоится товарищеская встреча российской сборной с командой Чехии. 11 октября сборная России проведет встречу со шведской национальной командой в рамках Лиги наций, сообщает РИА Новости.
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