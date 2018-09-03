Футболисты сборной России креативно поздравили Черчесова с юбилеем

Игроки национальной команды по футболу на первой после чемпионата мира тренировке креативно поздравили главного тренера сборной России Станислава Черчесова с прошедшим вчера юбилеем. Сегодня Станислав Черчесов отмечает 55-летие

Вчера главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отметил юбилей. Станиславу Саламовичу исполнилось 55 лет.

Сегодня сборная России вышла на первую тренировку в Новогорске. Футболисты появились на поле в футболках с изображением Черчесова в скафандре и все, как один – с накладными усами. Спортсмены поздравили своего наставника и под аплодисменты вручили ему подарок.

Чемпионат мира по футболу запомнился нашим болельщикам не только выходом национальной сборной в четвертьфинал, но и как минимум двумя мемами. Так, наставник российской сборной получил название Станислав «ты просто космос» Черчесов, а многие обладатели усов приняли участие во флешмобе «усы надежды».