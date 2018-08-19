В сети раскритиковали футболиста Виталия Федорива за неуважение к России

Футбольные болельщики не оставили без внимания вызывающий поступок украинского футболиста Виталия Федорива, который демонстративно не повернулся к флагу РФ во время исполнения гимна страны перед игрой. Украинский футболист публично демонстрирует неуважение к флагу и гимну РФ

В социальных сетях активно обсуждается инцидент, произошедший накануне на стадионе «Фишт» в Сочи, где футбольный клуб «Нижний Новгород» встречался с местной командой. Когда во время исполнения гимна Российской Федерации перед началом игры все футболисты повернулись лицом к флагу, Виталий Федорив демонстративно остался стоять лицом к трибуне.

Пользователи сети обвинили украинского футболиста в показухе и «самостийности головного мозга». «А от денег с надписью «Банк России» он тоже отворачивается при получке?», - задают резонный вопрос болельщики.

«Гимн и флаг – это символы государства, которые принято уважать во всем мире. Кто принципиально не может видеть флаг и слушать гимн «вражеского» государства, может в нем не жить и не работать», - считают пользователи. В этом даже украинские болельщики согласились с российскими, посоветовав выставить своего соотечественника из футбольного клуба и из России за такое неуважительное и неспортивное поведение, сообщает «Политцентр».

При этом сам футболист объяснил свое поведение тем, что в этот момент перед началом матча он молился. «Я человек верующий и перед игрой произношу слова молитвы. Так было и вчера. Спорт вне политики. С уважением отношусь к российскому флагу и гимну. Прошу не искать какой-то политической подоплёки в этом моменте», - сообщил Виталий Федорив через пресс-службу ФК «Нижний Новгород».