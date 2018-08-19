Украинский футболист публично демонстрирует неуважение к флагу и гимну РФ

Во время исполнения гимна России перед матчем ФНЛ против команды «Сочи» украинский защитник «Нижнего Новгорода» Виталий Федорив демонстративно не повернулся к флагу Российской Федерации.

Игра проходила в субботу в Сочи на стадионе «Фишт». «Нижний Новгород» обыграл местных футболистов со счетом 3 -1. Однако издание «Спорт-Экспресс» отметило поведение украинского защитника нижегородской команды Виталия Федорива, демонстративно не повернувшегося лицом к флагу России.

Это уже не первый случай проявления неуважения к флагу и гимну Российской Федерации со стороны украинского футболиста, отмечает издание. Аналогичным образом он поступил перед игрой первого тура в Саранске, где «Нижний Новгород» встречался с командой «Мордовия». Тогда, несмотря на то, что Виталий Федорив вышел на поле с капитанской повязкой, инциденту не придали никакого значения. Видимо, поэтому украинский футболист счел допустимым публично демонстрировать неуважение к государственным символам страны, за одну из команд которой он играет.

Хотелось бы узнать, как руководство ФК «Нижний Новгород» относится к подобному вызывающему поведению украинского футболиста. С каких пор считается нормальным не просто держать в составе команды игрока, публично демонстрирующего неуважение к России, но и назначать его капитаном команды?