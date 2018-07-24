Скончалась чемпионка России и Белоруссии по футболу

Одна из самых известных футболисток Белоруссии Юлия Борисенко скончалась в Минске в возрасте 28 лет. По предварительной версии следствия, девушка утонула, купаясь на озере с подругами.

«В нашей команде большое горе. Пришла печальная новость, что не стало футболистки «Звезды-БГУ» Юлии Борисенко. Мы глубоко потрясены. Трудно принять эту печальную новость. Команда, руководство клуба и болельщики разделяют боль утраты родных и близких», - сообщается на странице команды в соцсети.

В воскресенье Юлия с подругами поехала купаться на озеро Каташи. В воду девушки забежали все вместе. Но обратно на берег Юлия не вышла. Подруги искали ее, вызвали милицию. Обнаружить тело спортсменки удалось лишь на следующий день.

Юлия Борисенко родилась в Таллинне в 1990 году. Играла в белорусской футбольной команде «Звезда-БГУ», затем несколько сезонов провела в российском клубе «Рязань». Вернувшись в Белоруссию, три сезона провела в команде «Минск». Затем снова вернулась в «Звезду-БГУ». Юлия Борисенко – четырехкратная чемпионка Белоруссии, а также чемпионка и обладательница Кубка России, сообщают «Вести».