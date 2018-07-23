Василий Уткин раскрыл детали ухода с Первого канала

Футбольный комментатор Василий Уткин раскрыл подробности прекращения сотрудничества с Первым каналом во время проведения чемпионата мира: «Первый канал здесь совершенно ни при чем».

Василию Уткину предстояло работать на матчах в Сочи, Ростове-на-Дону и Волгограде. Однако после матча Испания – Португалия на сочинском стадионе комментатору сообщили, что в его услугах больше не нуждаются. Он все равно присутствовал на следующих матчах, рассчитывая на то, что руководство телеканала изменит свое решение. Но нет.

Вернувшись в Москву, Василий Уткин встретился с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом и воспользовался этой редкой возможностью сказать все, что он о нем думает.

«В этот момент стало очевидно, что мне нечего его бояться, потому что наше сотрудничество закончилось. И я сказал, что всегда хотел поработать с ним. Мне приятно, что эта встреча состоялась», - рассказал Уткин.

Комментатор не стал называть лиц, конкретно причастных к его внезапному отстранению. «Я сожалею, что так прервалось, но Первый канал здесь совершенно ни при чем. У меня не может быть на него никакой обиды», - цитирует его слова Lenta.ru.