Черчесов заинтриговал: уйдет или останется?
21 июля 2018, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]
Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов создал интригу, уклонившись от ответа на вопрос о продлении своего тренерского контракта с Российским футбольным союзом (РФС).
Срок контракта Станислава Черчесова с РФС истекает 31 июля. Журналисты решили поинтересоваться у наставника российской сборной, нравится ли ему быть главным тренером, планирует ли он продолжать эту работу и обсуждался ли этот вопрос с руководством РФС.
«Как можно делать то, что тебе не нравится? Я же это делал, значит, мне нравится», - ответил Черчесов только на первый вопрос, оставив другие повисшими в воздухе. Теперь все футбольные болельщики заинтригованы, покинет ли Черчесов пост главного тренера в связи с истечением контракта или останется.
Под руководством Станислава Черчесова сборная России по футболу добилась наивысшего результата в своей истории. На ЧМ-2018 наши футболисты вышли в четвертьфинал, где в напряженнейшей борьбе уступили хорватам, сообщает РИА Новости.
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