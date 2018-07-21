Черчесов заинтриговал: уйдет или останется?

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов создал интригу, уклонившись от ответа на вопрос о продлении своего тренерского контракта с Российским футбольным союзом (РФС).

Срок контракта Станислава Черчесова с РФС истекает 31 июля. Журналисты решили поинтересоваться у наставника российской сборной, нравится ли ему быть главным тренером, планирует ли он продолжать эту работу и обсуждался ли этот вопрос с руководством РФС.

«Как можно делать то, что тебе не нравится? Я же это делал, значит, мне нравится», - ответил Черчесов только на первый вопрос, оставив другие повисшими в воздухе. Теперь все футбольные болельщики заинтригованы, покинет ли Черчесов пост главного тренера в связи с истечением контракта или останется.

Под руководством Станислава Черчесова сборная России по футболу добилась наивысшего результата в своей истории. На ЧМ-2018 наши футболисты вышли в четвертьфинал, где в напряженнейшей борьбе уступили хорватам, сообщает РИА Новости.