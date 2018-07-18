Стало известно, сколько денег принес России чемпионат мира

Доход России от проведения чемпионата мира по футболу составил более 850 миллиардов рублей, это около 1% от ВВП страны. Причем построенная к ЧМ инфраструктура будет приносить доход и дальше.

«Суммарный доход составил более 850 миллиардов рублей. По оценке Оргкомитета России, эта сумма практически покрывает затраты. Напомню, что у нас был самый дорогой чемпионат. В разных городах было проведено очень много инфраструктурных изменений. Кроме того, страна практически взяла на себя расходы по перемещению болельщиков», рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Построенная к чемпионату мира инфраструктура будет приносить доход и дальше, уверена Ломидзе. Конечно, в первую очередь это касается аэропортов и отелей.

Ранее специалисты подсчитали, что суммарные расходы России на подготовку и проведение чемпионата мира составили 683 миллиарда рублей. Таким образом, сумма доходов, казалось бы, очевидно превышает сумму расходов. Но утверждать, что чемпионат мира окупился, было бы неверно, поскольку 850 миллиардов – это вклад в ВВП, а не прямые поступления в бюджет, пишет Lenta.ru.