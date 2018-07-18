Нашумевшее «письмо Далича» хорватским политикам оказалось подделкой. Опубликованный в сети от его имени текст с обвинениями в адрес «жирующих» хорватских политиков написал другой человек. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич послал политиков страны

Ранее в сети был опубликован текст, подписанный именем главного тренера сборной Хорватии по футболу Златко Далича. В нем содержались обвинения в адрес «жирующих» на фоне нищей страны хорватских политиков, а также призыв к ним не носить футболки национальной сборной и вообще держаться подальше от раздевалки футболистов.

Кроме того, в заявлении сообщалось, что все свои премиальные за чемпионат мира футболисты хорватской сборной пожертвуют в один из детских фондов страны, чтобы облегчить жизнь детей.

«Это заявление главного тренера сборной Хорватии по футболу Златко Далича является подделкой. Он не писал этот текст. Автором этого текста является журналист Игор Премужич, который опубликовал его на своей странице в фейсбуке еще 13 июля», - сообщил пресс-атташе хорватской сборной Томислав Пачак. Его слова приводит РИА Новости.