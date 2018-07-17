Западные СМИ взбесил зонт Путина на церемонии награждения ЧМ

Британские таблоиды устроили очередную истерику по поводу ЧМ по футболу в России. Теперь их разозлило то, что когда на церемонии награждения начался ливень, Путину первому принесли зонт.

Заголовки британских таблоидов кричат о «дожде ужаса». «Путин стоял сухой и красивый, в то время как его коллеги из Франции и Хорватии промокли насквозь», - негодует желтая пресса The Sun.

«Финал чемпионата мира: Макрон промок до нитки на церемонии награждения, потому что зонт держали только над Путиным», - вторит Daily Express.

«Организаторы чемпионата мира прикрыли зонтом от дождя одного Путина. Макрона и Граба-Китарович проигнорировали», - поддакивает Daily Star.

На самом деле все, кто смотрел финальный матч чемпионата мира и церемонию награждения победителей, видели, что, когда начался ливень, зонты принесли всем главам государств практически одномоментно. Но, поскольку над «Лужниками» в этот момент пролился настоящий тропический ливень стеной, то до нитки промокли все. И даже Путин, сообщает РИА Новости.