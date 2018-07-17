Макрон и футболисты исполнили «Марсельезу» в Елисейском Дворце

Вернувшись на родину после завершения ЧМ-2018, президент Франции Эммануэль Макрон и завоевавшая чемпионский титул футбольная сборная исполнили «Марсельезу» в Елисейском дворце.

С 1998 года французские футболисты не держали в руках кубок победителей чемпионата мира. Чемпионский титул им удалось вернуть спустя двадцать лет, буквально вырастив новое поколение футболистов – команду победителей.

Победу праздновали шумно – с битьем витрин и беспорядками во многих городах Франции. Полиция даже сообщила о двух погибших во время празднования.

Президент Франции Эммануэль Макрон за время чемпионата прилетал в Россию дважды, чтобы лично поддержать свою национальную сборную. Конечно же, он вместе с супругой присутствовал на финальном матче чемпионата, в котором французы одержали победу над хорватами со счетом 4:2.

Вернувшись на родину, президент Франции пригласил сборную и тренерский штаб победителей в Елисейский дворец. Во время фотосессии футболисты, которых все еще переполняют эмоции победителей, спонтанно исполнили хором «Марсельезу», сообщает «Комсомольская правда».