Сергей Шнуров: Эта песня только о футболе!
15 июля 2018, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров не остался в стороне и высказался на тему финального матча чемпионата мира по футболу, но в этот раз обошелся без присущих ему крепких словечек.
Попросили написать без мата,
А в финале вместо нас — Хорваты
Отвалтузят может быть французов,
Как когда-то под Москвой Кутузов.
Не закончилась по ходу эта пьеса:
Еще помнят выстрел здесь Дантеса!
Помнят бомбы ради мира, НАТО,
Как болеть нам, братья, за хорватов?
В общем, к черту политический угар,
О политике теперь ни слова боле, —
Точный пас, офсайд, прямой удар.
Эта песня только о футболе!!!
Не исключено, что Сергей Шнуров добавит в текст еще куплет о выигрыше сборной Франции и получится очередной хит. А существующий на данный момент текст приводит «Эхо Москвы».
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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