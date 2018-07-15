Сергей Шнуров: Эта песня только о футболе!

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров не остался в стороне и высказался на тему финального матча чемпионата мира по футболу, но в этот раз обошелся без присущих ему крепких словечек.

Попросили написать без мата,

А в финале вместо нас — Хорваты

Отвалтузят может быть французов,

Как когда-то под Москвой Кутузов.

Не закончилась по ходу эта пьеса:

Еще помнят выстрел здесь Дантеса!

Помнят бомбы ради мира, НАТО,

Как болеть нам, братья, за хорватов?

В общем, к черту политический угар,

О политике теперь ни слова боле, —

Точный пас, офсайд, прямой удар.

Эта песня только о футболе!!!

Не исключено, что Сергей Шнуров добавит в текст еще куплет о выигрыше сборной Франции и получится очередной хит. А существующий на данный момент текст приводит «Эхо Москвы».