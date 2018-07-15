В «Лужниках» начался финальный матч чемпионата мира по футболу

На московском стадионе «Лужники» в эти минуты завершается церемония закрытия чемпионата мира по футболу. Главный трофей ЧМ-2018 уже привезли на стадион, кубок ждет победителя.

На церемонии закрытия ЧМ-2018 в России известные американские исполнители Уилл Смит, Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи исполнили официальный гимн мундиаля.

На финальном матче между сборными Франции и Хорватии присутствуют президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино и другие высокопоставленные лица.

В эти минуты начинается финальный матч. Главный трофей чемпионата ранее был доставлен на стадион «Лужники». Он будет вручен победителю на церемонии награждения, в которой примет участие президент РФ Владимир Путин.

Ранее сегодня глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и испанский оперный певец Пласидо Доминго закрыли Парк футбола на Красной площади, сообщает RT.