Путин заявил, что гордится проведенным в России ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин заявил, что вся страна гордится тем уровнем, на котором прошел чемпионат мира по футболу. И на следующем чемпионате россияне ждут еще больших успехов от сборной.

«Чемпионат мира завершается. Мы гордимся тем, что нам удалось сделать для любителей этого замечательного вида спорта. Мы и сами получили огромное удовольствие от общения с миром футбола, с болельщиками, которые приехали к нам со всего мира», - сказал российский президент на церемонии символической передачи полномочий на проведение следующего чемпионата мира Катару.

«После выступления российской сборной на этом чемпионате мы теперь будем ждать от нашей команды еще больших результатов на следующем ЧМ», - ответил Владимир Путин на слова эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, пообещавшего повторить успех российской футбольной команды на своем домашнем чемпионате, сообщает РБК.