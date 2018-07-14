Черчесов жестко осадил немецкого журналиста с вопросом о допинге

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов считает, что российские футболисты «расшевелили страну» своей игрой на домашнем чемпионате мира, но пока еще не пришли к успеху.

«Эйфории и футбольного бума в стране давно уже не было. Теперь все изменилось. Все было организовано на высшем уровне. Иностранные болельщики смогли составить о России свое собственное, а не навязанное СМИ мнение о России», - констатировал наставник российской сборной.

Черчесов также отметил, что российские футболисты успешно справились с задачей воодушевления своих болельщиков. Однако выход в четвертьфинал ЧМ – это еще не успех, уверен главный тренер.

Станислав Черчесов в ходе интервью немецкому изданию Der Spiegel жестко осадил журналиста, заявившего, что во всем мире за игрой российской сборной следили с недоверием из-за подозрений в применении допинга: «Россию не интересует, что вы думаете», - цитирует RT.