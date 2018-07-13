Уилл Смит признался в особых чувствах к России

Американский актер и исполнитель хип-хопа Уилл Смит заявил, что восхищается Россией, поскольку ее история гораздо глубже американской, и всегда испытывает особые чувства при посещении.

«С точки зрения истории, Америка – молодая страна по сравнению с Россией. Я всегда задумываюсь над тем, насколько эта страна уходит корнями в историю. Это очень отличается от США», - признался актер на пресс-конференции в Москве.

Актер также отметил встречу сборных России и Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. «По игре я думал, что хорваты не выиграют. Но когда хорватский вратарь взял пенальти, это поразило меня до глубины души», - рассказал Уилл Смит.

Уилл Смит примет участие в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу. Он исполнит официальный гимн ЧМ вместе с Ники Джемом из США и Эрой Истрефи из Албании.

Церемония закрытия ЧМ-2018 пройдет 15 июля на московском стадионе «Лужники» перед началом финального матча, сообщают «Известия».