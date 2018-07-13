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Под видом болельщиков в Россию привезли нигерийских гастарбайтеров

13 июля 2018, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

Под видом болельщиков в Россию привезли нигерийских гастарбайтеров
Фото: соцсети

57 нигерийцев, приехавших в Россию под видом футбольных болельщиков по Fan-ID, оказались на самом деле гастарбайтерами, попавшимися на удочку мошенников, которые обещали им работу.

«Им в Нигерии обещали работу. Говорили, что в России нет никаких проблем с работой. Кого-то даже обещали устроить в российские футбольные команды. Для этого им за триста долларов продавали Fan-ID, собирали деньги на билеты. Это известная схема мошенничества», - рассказал Олег Мельников, занимающийся борьбой с незаконным перемещением людей.

Однако на месте выяснилось, что прибывших гастарбайтеров никто в России не ждет, а их обратные билеты аннулированы. В итоге 57 нигерийцев провели ночь возле посольства в Москве. Сегодня днем к ним приехал посол Нигерии в России Стив Дэвис Угба.

«Вас обманули. Вам обещали работу в России и под видом болельщиков привезли сюда. Но это незаконно. В России есть свои законы о трудоустройстве, которые надо уважать. Вы не будете наказаны, посольство вас не бросит. Мы окажем вам всю помощь, вы будете отправлены домой», - сообщил он соотечественникам.

Посольство Нигерии в Москве оплатило хостелы на два дня своим согражданам. От посольства их увез в хостелы арендованный посольством автобус, сообщает РИА Новости.

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