Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему, на его взгляд, талантливый футболист Федор Смолов не очень удачно выступил на чемпионате мира.

«Для Федора это был первый чемпионат мира, и, возможно, он недостаточно грамотно подошел к нему с точки зрения психологии. Здесь беру вину на себя, потому что тренер должен помогать футболистам. Видимо, мне не удалось наладить со Смоловым должное взаимопонимание», - сообщил Станислав Черчесов.

Тем не менее, Станислав «ты просто космос» Черчесов отметил, что Федор Смолов – талантливый игрок, который занял свое место в стартовом составе российской сборной по праву. Он старался и работал на команду, подчеркнул Черчесов, но не сложилось: в матче 1/4 финала ЧМ Федору Смолову не удалось реализовать пенальти. Сборная России проиграла команде Хорватии, пишет «Свободная пресса».