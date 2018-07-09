Видеошутка обошлась хорвату в 15 тысяч долларов

Помощник тренера сборной Хорватии Огнен Вукоевич оштрафован на 15 000 швейцарских франков за неспортивное поведение. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола.

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение за неспортивное поведение помощнику тренера сборной Хорватии Огнену Вукоевичу. Речь идет о ролике, опубликованном бывшим игроком киевского «Динамо» и сборной Хорватии Огненом Вукоевичем после победы хорватов на российской сборной в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

Кроме того, дисциплинарный комитет оштрафовал хорвата на 15 000 швейцарских франков (швейцарский франк по сегодняшнему курсу равен 0,99 доллара). В Международной федерации футбола приняли во внимание, что сам Вукоевич принес извинения за эту «неправильно понятую шутку». Кроме того, за его поведение извинилась Федерация футбола Хорватии и отстранила Вукоевича от дальнейшей работы на чемпионате мира, проходящем сейчас в России.

Матч полуфинала между сборными Хорватии и Англии состоится 11 июля в 21.00, сообщает Lenta.ru.