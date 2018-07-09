Огнен Вукоевич отстранен от работы со сборной Хорватии на ЧМ

Скаут национальной сборной Хорватии по футболу Огнен Вукоевич отстранен от дальнейшей работы на чемпионате мира после неоднозначного высказывания. Об этом сообщил Хорватский футбольный союз.

7 июля сборная Хорватии вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, одержав победу над сборной России в серии послематчевых пенальти с минимальным перевесом. После этого в сети появился ролик с участием защитника хорватской сборной Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, бывшего ранее игроком сборной.

В ролике Вида кричит «Слава Украине!», а Вукоевич добавляет: «Это победа за Украину и за «Динамо» (они оба играли ранее за «Динамо» Киев). Ролик вызвал настолько бурную реакцию, что извиняться за свое поведение пришлось не только самим спортсменам, но и Хорватскому футбольному союзу. Этим дело не ограничилось – Вукоевич отстранен от дальнейшей работы на чемпионате мира, а вот Вида этого наказания избежал. Он примет участие в матче 1/2 финала против сборной Англии 11 июля.

«В моем заявлении не было никакой политической подоплеки. Но я понимаю, что его можно интерпретировать по-разному. Я сожалею об этом и приношу извинения российским болельщикам, если они поняли мое заявление таким образом», - прокомментировал Вукоевич решение Хорватского футбольного союза, спорить с которым не стал, сообщает РИА Новости.