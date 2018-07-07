Ибрагимович и Бекхэм поспорили на исход матча Швеция - Англия

Англичанин Дэвид Бэкхем и швед Златан Ибрагимович будут особенно болеть сегодня за свои команды в четвертьфинальном матче чемпионата мира, потому что заключили между собой пари на исход матча.

Спорщики договорились, что если Швеция обыграет Англию в сегодняшней встрече, то Бэкхем лично отвезет Ибрагимовича в Икею и купит ему все, что нужно для его нового дома в Лос-Анджелесе.

А вот если случится наоборот – Англия победит Швецию, то Ибрагимович должен будет прийти на матч англичан в Уэмбли в футболке английской команды и «насладиться рыбой и чипсами», как указано в условиях пари, обнародованных в сториз инстаграма Златана.

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Швеции состоится сегодня в 17.00, сообщает Lenta.ru.