Ибрагимович и Бекхэм поспорили на исход матча Швеция - Англия
7 июля 2018, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]
Англичанин Дэвид Бэкхем и швед Златан Ибрагимович будут особенно болеть сегодня за свои команды в четвертьфинальном матче чемпионата мира, потому что заключили между собой пари на исход матча.
Спорщики договорились, что если Швеция обыграет Англию в сегодняшней встрече, то Бэкхем лично отвезет Ибрагимовича в Икею и купит ему все, что нужно для его нового дома в Лос-Анджелесе.
А вот если случится наоборот – Англия победит Швецию, то Ибрагимович должен будет прийти на матч англичан в Уэмбли в футболке английской команды и «насладиться рыбой и чипсами», как указано в условиях пари, обнародованных в сториз инстаграма Златана.
Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Швеции состоится сегодня в 17.00, сообщает Lenta.ru.
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