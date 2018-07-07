Франция высоко оценила условия безопасности во время ЧМ в России

Советник-посланник посольства Франции в России Поль-Бертран Баретс рассказал об уровне организации мер безопасности в России во время проведения чемпионата мира по футболу-2018.

Представитель Франции считает, что Россия прекрасно справилась с организацией чемпионата мира по футболу. В стране уважаются и поддерживаются все футбольные ценности, заявил он. Месье Баретс отметил также толерантное отношение к представителям всех стран-участниц чемпионата мира.

«Мы очень много работали с российской стороной в сфере безопасности и довольны результатами. Работа велась нашим атташе по безопасности в течение всего периода подготовки и во время самого чемпионата. Кроме того, мы создали специальную команду, которая помогает нашим соотечественникам, путешествующим по России в рамках чемпионата. В настоящее время у нас не зафиксировано никаких проблем», - цитирует заявление представителя Франции РИА Новости.