Россия может победить кого угодно, уверен Шмейхель

Чемпион Европы по футболу 1992 года Петер Шмейхель рассказал, что его особенно впечатлило в игре сборной России на чемпионате мира, о поддержке болельщиков и фантастической работе Черчесова.

«Меня впечатлило, что Россия вышла в четвертьфинал практически без веры собственных болельщиков. Я побывал во всех городах чемпионата мира и почти нигде не встречал оптимизма по поводу игры с Испанией», - рассказал Петер Шмейхель.

По мнению футбольного эксперта, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что российская сборная в течение двух лет не играла официальных матчей. Именно этим объясняется, что команда настолько просела в рейтинге ФИФА. Однако именно эта обстановка позволила главному тренеру сборной Станиславу Черчесову пойти на эксперименты.

«Поначалу казалось, что у него не получается. К тому же травмы серьезно подкосили команду. Но после матча с Испанией стало ясно, что у россиян тактически безупречная команда. Немногие сборные играют на поле так, как сказал тренер. Теперь она может победить кого угодно», - приводит комментарий Шмейхеля RT.