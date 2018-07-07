Шаманы Бурятии поддержат сборную России перед матчем

В Бурятии заявили, что перед каждой игрой сборной России на чемпионате мира по футболу шаманы проводили обряд задабривания духов, и предстоящий матч со сборной Хорватии не станет исключением. Перед матчем с хорватами сборная России обратилась к болельщикам

«Конечно, мы болеем за сборную России. Специально для тайлгана (коллективный обряд) шаманы не собирались, но индивидуально шаманы обращаются к предкам», - сообщила представитель организации шаманов в Улан-Удэ Людмила Дашицыренова.

«Шаманы, особенно мужчины, это такие же люди. Конечно, они большие болельщики. Всегда радуемся победе наших спортсменов. В любом случае болеем и переживаем за них. Перед каждой игрой российской сборной кто-то из шаманов окроплял землю молоком, задабривая духов перед важным событием. И предстоящий матч со сборной Хорватии не станет исключением», - подчеркнула Людмила Дашицыренова.

Шаманизм признан в Бурятии традиционной религией. В республике существует несколько крупных шаманских общин, сообщает ТАСС.