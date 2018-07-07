Перед матчем с хорватами сборная России обратилась к болельщикам

Накануне четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу с командой Хорватии российская сборная пообещала болельщикам «отдать для победы все и даже больше», чтобы выйти в полуфинал. Перед матчем сборной России ливень затопил Сочи

«Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на чемпионате мира и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим!», - написала сборная России по футболу в своем твиттере.

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу пройдет сегодня в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи между сборными России и Хорватии в 21.00.

Несмотря на то, что вчера в Сочи за один час выпала треть месячной нормы осадков, руководство города заявило о полной готовности к ответственному матчу. Безопасность будет обеспечивать МЧС, для перевозки болельщиков подготовлены дополнительные шаттлы, а городские кафе запаслись продуктами и напитками, сообщает РИА Новости.