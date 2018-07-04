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Британцы перестали верить своим СМИ в отношении России

4 июля 2018, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]

Британцы перестали верить своим СМИ в отношении России
Фото: pixabay.com

Бывший спортивный директор российского футбольного клуба «Ростов» Пол Эшуорт заявил, что британцы перестали верить негативным сообщениям в местной прессе о чемпионате мира в России.

«Британская пресса писала много плохих вещей о России. Но в действительности все оказалось совсем не так. Даже наш известный телевизионный эксперт Гарри Невилл заявил, что сейчас проходит лучший чемпионат мира из всех, что он лично видел. Невилл призвал людей не бояться приезжать в Россию», - рассказал Пол Эшуорт.

Российская Федерация впервые в своей истории принимает чемпионат мира по футболу. Сборная Англии вышла в четвертьфинал, обыграв команду Колумбии в серии послематчевых пенальти. 7 июля в Самаре британская сборная разыграет путевку в полуфинал с командой Швеции. Матч начнется в 17.00, пишет ТАСС.

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