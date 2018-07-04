Макаревич призвал не доводить радость до безумия

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что считает бессмысленным обсуждать эмоции российских футбольных болельщиков во время мундиаля, назвав происходящую в сети дискуссию «дурдомом».

На фоне проходящего сейчас в России чемпионата мира по футболу и успехов нашей сборной, впервые за долгие годы сумевшей не только выйти из группы, но и прорваться в 1/4 финала, обыграв серьезного соперника – испанскую сборную, в сети разгорелась очередная спортивно-политическая дискуссия. Некоторые пользователи назвали радость большинства российских болельщиков по поводу выхода национальной сборной в четвертьфинал ЧМ неуместной, приведя в качестве контраргумента некоторые экономические и политические реалии страны-хозяйки чемпионата. Эту ситуацию прокомментировал Андрей Макаревич.

«Мы живем в сумасшедшем доме немножко. Поэтому комментировать это, на мой взгляд, бессмысленно. Мне бы очень хотелось, чтобы к победам относились по-человечески. Чтобы это тоже в безумие не переходило. Не весь мир мы победили. Выиграли – замечательно, очень хорошо, порадуемся за наших. Проиграли – тоже не надо из этого делать трагедию мирового масштаба. Я бы хотел, чтобы котлеты были отдельно, мухи - отдельно», - заявил музыкант в эфире «Бизнес ФМ».