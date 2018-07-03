Шведский министр в восторге от русского гостеприимства на ЧМ-2018

Шведский министр предпринимательства и инноваций Микаэль Дамберг, приехавший в Россию поддержать национальную сборную на чемпионате мира по футболу, пришел в восторг от русского гостеприимства.

Шведский министр прошел вместе с болельщиками от фонтана возле станции метро «Крестовский остров» до стадиона «Санкт-Петербург», где сегодня состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Швеции и Швейцарии.

«Пока от наших болельщиков я слышу лишь самые положительные отзывы об организации матчей в России, они довольны», - заявил Миакэль Дамберг, добавив, что шведских болельщиков принимают в России очень дружелюбно и приветливо, сообщает РИА Новости.

В сегодняшнем матче 1/8 финала между сборными Швеции и Швейцарии в упорнейшей борьбе шведы одержали победу с минимальным преимуществом 1:0, несмотря на то, что швейцарские футболисты неоднократно создавали опасные моменты у ворот соперника, ни одна из их атак не увенчалась взятием ворот. Итог матча: сборная Швеции выходит в четвертьфинала чемпионата мира, сборная Швейцарии покидает мундиаль.