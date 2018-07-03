Акинфеев рассказал о подготовке к матчу с Испанией

Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев признался, что игроки не уделяли специального внимания отработке пенальти в ходе подготовки к матчу 1/8 финала против сборной Испании.

«Сто процентов надеялись, что победим в основное время. В серии пенальти были подсказки о манере пробития испанскими игроками», - сказал Акинфеев.

Голкипер сборной России назвал выступление своей команды блестящим. В этот вечер команда сделала праздник для всей страны, уверен он.

Игорь Акинфеев также прокомментировал шуточный твит о том, что форвард российской сборной Артем Дзюба научил его, как отбивать 11-метровый «ногой бога»: «Почему шуточный? Дзюба не только в воротах, он вообще в порядке».

Российская сборная в воскресенье выиграла матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании. Теперь 7 июля нашим футболистам предстоит сразиться с командой Хорватии в 1/4 финала, сообщает РИА Новости.