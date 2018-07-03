Врач сборной России объяснил след от укола на руке Дзюбы

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов объяснил, откуда появился след от укола на руке форварда нашей команды Артема Дзюбы, немедленно заподозренного в употреблении допинга.

Во время игры 1/8 финала против сборной Испании на руке нападающего российской команды Артема Дзюбы некоторые заметили след от укола. В соцсетях и британских СМИ сразу же поползли слухи о применении допинга нашим футболистом.

«Для контроля функционального состояния врачи смотрят различные гематологические параметры, которые берут как из капиллярной, так и из венозной крови. Это рутинные мероприятия, которые позволяют контролировать переносимость нагрузок, скорость восстановления и предотвращать мышечные травмы», - прояснил ситуацию Эдуард Безуглов.

Ранее в британских СМИ уже появлялись обвинения в применении допинга в адрес нашей национальной сборной, когда стало известно, что наши футболисты пробежали наибольшее расстояние по сравнению с другими командами в стартовых матчах чемпионата мира, сообщают «Вести».