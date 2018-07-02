Сборная Бразилии вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Сборная Бразилии обыграла команду Мексики в 1/8 финала проходящего в России чемпионата мира по футболу и вышла в четвертьфинала. Матч проходил в Самаре и завершился со счетом 2:0.

В составе бразильской сборной голами отметились Неймар на 51-й минуте и Роберто Фирмино на 88-й минуте. Мексиканские футболисты оказались не в силах противостоять натиску бразильцев.

Лучшим игроком этого матча признан Неймар.

Соперник бразильской сборной по четвертьфиналу определится в матче Бельгия – Япония. Встреча 1/4 финала пройдет 6 июля в Казани, сообщает РИА Новости.