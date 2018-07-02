В сборной России показали, кто научил Акинфеева легендарному сейву ногой
2 июля 2018, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]
Российская футбольная сборная открыла секрет, кто научил вратаря Игоря Акинфеева сейву ногой, вошедшему в историю и принесшему победу над «красной фурией» (сборной Испании).
Подопечные Станислава Черчесова выложили в сеть фрагмент тренировки. В коротком ролике роль вратаря исполняет нападающий Артем Дзюба и отбивает летящий в ворота мяч ногой.
«Откроем секрет: именно Артем Дзюба на тренировке обучил Игоря Акинфеева последнему сейву в серии пенальти», - подписали футболисты видеозапись.
Сборная России впервые в своей истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, обыграв команду Испании. Основное время закончилось со счетом 1:1. Игнашевич допустил досадный автогол, но затем Дзюба исправил ситуацию. Дополнительное время также не принесло преимущества ни одной из команд, победителя определила серия пенальти: 4:3.
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