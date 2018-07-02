Египетский парламент не винит Чечню в провале сборной на ЧМ

Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров сообщил, что в запросе египетских парламентариев нет претензий к размещению в Чечне.

Сборная Египта не смогла выйти из группы, проиграв все три матча группового этапа ЧМ – России, Саудовской Аравии и Уругваю. Появились слухи, что провал египетских футболистов связан с их размещением в Чеченской республике. По итогам провального выступления египетской сборной на ЧМ египетский парламентский комитет по делам молодежи и спорту потребовал объяснений от египетской футбольной федерации.

«Мы очень попросили разобраться, что за запрос, кем он сделан и что конкретно говорится в этом документе. Докладываю: в этом документе нет ни слова про Чеченскую республику, об условиях базирования», - заявил Джамбулат Умаров.

Умаров обратил внимание, что в Чечне очень гостеприимно и с большим уважением принимали сборную Египта по футболу, а негативные слухи наверняка распространяют «не самые большие друзья России», и призвал не политизировать спорт.

16 июля в Александрии состоится товарищеский матч между чеченским футбольным клубом «Ахмат» и одной из лучших египетских команд «Аласьоти», сообщает РИА Новости.