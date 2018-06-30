Александр Овечкин посетит матч ЧМ-2018 Россия — Испания
30 июня 2018, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что посетит завтрашний матч 1/8 финала ЧМ между сборными России и Испании.
Овечкин разместил сообщение в сториз инстаграма. «Завтра! За наших!», - подписал он селфи с паспортом болельщика. Кратко и по делу.
Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании состоится 1 июля на московском стадионе «Лужники», начало в 17.00, сообщает RT.
Ранее сборная России по футболу обратилась через инстаграм к своим болельщикам со словами благодарности за горячую поддержку в предыдущих трех матчах, и с просьбой поддержать национальную команду в предстоящем матче против сборной Испании.
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