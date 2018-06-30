Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Испанией

Перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Испании игроки сборной России обратились к своим болельщикам со словами благодарности за горячую поддержку спортсменов.

«Ваша горячая поддержка очень помогала команде на групповом этапе, а на стадии плей-офф мы нуждаемся в ней еще больше!», - написали наши футболисты в комментарии к видеообращению.

«Дорогие болельщики, хочу сказать вам спасибо за поддержку на протяжении трех матчей. Мы чувствовали вашу поддержку. Нас ждет очень тяжелый матч с испанцами. Знаю, что вы все придете на стадион, все будете смотреть у телевизоров. Мы выложимся на сто процентов. Поддерживайте нас, а мы будем радовать вас», - обратился к болельщикам Роман Зобнин.

Сегодня на базе в подмосковном Новогорске прошла предыгровая тренировка сборной России. Все футболисты тренировались в общей группе.

Российская национальная сборная по футболу впервые в своей истории вышла из группы на мировом первенстве. Матч 1/8 финала сборной России против сборной Испании состоится 1 июля в Москве, сообщает РИА Новости.