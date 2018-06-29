Футбольные фанаты ответили на вопрос о принадлежности Крыма

Иностранным болельщикам, приехавшим на проходящий в России чемпионат мира по футболу, было предложено пройти небольшой историко-географический опрос. Фанаты почти справились с задачей.

Первая часть опроса была географической: болельщикам предложили ответить, где находится полуостров Крым: на юге России, на севере Украины или на западе Белоруссии. Большинство фанатов ответили, что Крым находится в России.

Далее была историческая часть: у иностранцев спросили, когда была Крымская война и какие государства принимали участие в ней. Этот вопрос оказался слишком сложным: большая часть туристов затруднилась на него ответить, сообщает Lenta.ru.