Футбольные фанаты ответили на вопрос о принадлежности Крыма
29 июня 2018, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]
Иностранным болельщикам, приехавшим на проходящий в России чемпионат мира по футболу, было предложено пройти небольшой историко-географический опрос. Фанаты почти справились с задачей.
Первая часть опроса была географической: болельщикам предложили ответить, где находится полуостров Крым: на юге России, на севере Украины или на западе Белоруссии. Большинство фанатов ответили, что Крым находится в России.
Далее была историческая часть: у иностранцев спросили, когда была Крымская война и какие государства принимали участие в ней. Этот вопрос оказался слишком сложным: большая часть туристов затруднилась на него ответить, сообщает Lenta.ru.
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